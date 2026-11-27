El dólar cerró la semana sin cambios y arriba de los $1.600

El dólar blue tuvo una fuerte escalada en los últimos días y cerró la semana a $1.675 para la compra y $1.695 para la venta. El oficial cotizó a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación, tras un nuevo salto de $15 en la rueda del miércoles y $5 del jueves, que impactó también en los tipos de cambio financieros y el riesgo país, que bajó y perfora la barrera de los 1.000 puntos básicos.

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante la semana que “el plan no se modificará” porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. “Descartamos esta especulación mediática de su salida”, aseguró en conferencia de prensa.

Así, en el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado.

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Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado disminuyó a u$s695,9 millones, desacelerándose en comparación con los u$s801,3 millones negociados el martes, sesión en la que la oferta disponible también había sido absorbida por el sector privado.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.675 para la compra y $1.695 para la venta.

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Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.605.

Fuente: C5N