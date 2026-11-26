Los campeones de Estudiantes que acompañarán al plantel en la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se prepara para disputar una nueva definición histórica cuando este sábado enfrente a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. En busca de conquistar su quinta estrella continental, el Pincha confirmó la nómina oficial de exfutbolistas y glorias del club que integrarán la delegación oficial para acompañar al plantel profesional comandado por Alexander Medina.

El momento de mayor carga emotiva en la antesala del encuentro estará protagonizado por Mariano Andújar y Mauro Boselli, figuras centrales de la consagración en la edición de 2009 ante Cruzeiro. Ambos referentes del recordado equipo conducido por Alejandro Sabella serán los encargados de ingresar con el trofeo continental al campo de juego, reeditando el recuerdo del icónico cabezazo de Boselli en Belo Horizonte y las atajadas decisivas de Andújar que permitieron levantar la cuarta copa de la institución.

La comitiva de los héroes de 2009 reunirá a referentes de aquel plantel como Enzo Pérez, Leandro Desábato, Rodrigo Braña y Gastón Fernández, junto a integrantes del cuerpo técnico de Sabella como Claudio Gugnali, Julián Camino y Pablo Blanco. Asimismo, dirá presente Damián Albil, arquero suplente en aquella gesta que más tarde formó parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina durante la obtención del Mundial de Qatar 2022.

Publicidad

La convocatoria impulsada por la institución no se limita a la última conquista continental, sino que abarca a glorias de diversas épocas doradas. Entre los invitados destacan Gabriel “Bambi” Flores y Carlos Pachamé, símbolos del tricampeonato de América (1968, 1969 y 1970) y de la Copa Intercontinental, además de Abel Herrera, multicampeón nacional con el León en el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

Con esta comitiva, Estudiantes busca generar un puente de memoria y mística entre las leyendas que hicieron historia en el club y el plantel actual. En una cita crucial en tierras uruguayas, los futbolistas del Pincha buscarán apoyarse en el respaldo simbólico de sus ídolos para volver a llevar a la institución a lo más alto de América.

La lista de los campeones que acompañarán al plantel de Estudiantes en la final de la Libertadores

Claudio Gugnali

Pablo Blanco

Publicidad

Julián Camino

Cristian Sánchez Prete

Leandro Benítez

Matías Sarulyte

Mauricio Carrasco

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,2% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 119 votos

Rodrigo Braña

Federico Fernández

Gastón Fernández

Matías Sánchez

Leandro Desábato

Mauro Dobler

Damián Albil

Raúl Iberbia

Enzo Pérez

Bambi Flores

Carlos Pachamé

Abel Herrera

Fuente: C5N