La hazaña que Leandro Paredes logró en Boca y ningún otro campeón del mundo pudo hacer

La Copa Sudamericana que ganó Boca dejó un dato histórico con nombre propio. Leandro Paredes es el primer jugador en la historia del fútbol que volvió al club donde debutó como profesional siendo campeón del mundo vigente y después ganó un título internacional con esa camiseta.

Así lo indica un relevamiento publicado en X por el usuario @gastontr16. El mediocampista se consagró en Qatar 2022 con la Selección Argentina y su regreso a La Bombonera en julio de 2025 le dio la oportunidad de buscar la copa continental que le faltaba con Boca. Esa deuda quedó saldada en la final ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

Leandro Paredes, el capitán de la Sudamericana de Boca

Publicidad

El volante no fue un actor secundario en la consagración. Como capitán, fue el autor del gol que decretó el 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, el que le dio a Boca el pase a la final después de perder la ida 0-1 en la Bombonera. elgrafico

Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,2% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 119 votos

Su compromiso con el club también se vio en el arranque del camino. Después de jugar la final del Mundial 2026, que la Selección perdió con España, Paredes viajó de inmediato para sumarse al plantel de Boca Juniors y el 23 de julio saltó a la cancha como titular los 90 minutos en la victoria 1-0 ante O’Higgins. elgrafico

Lo que le queda a Paredes en el cierre del año

El 2026 todavía puede crecer. Boca recibirá a Gimnasia el domingo 29 de noviembre por los cuartos de final del Torneo Clausura y el miércoles 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina ante Platense, en Santiago del Estero. Antes de la final con el Mineiro, Paredes ya consiguió tres títulos con Boca en sus dos etapas en el club, y la Sudamericana fue el primero internacional.

Fuente: Minuto Uno