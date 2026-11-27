Detuvieron a un hombre que robó caños de cobre de una conexión de gas de una casa

Un hombre de 51 años fue demorado en Villa Mercedes, acusado de sustraer caños de cobre de una instalación domiciliaria de gas. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este jueves, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre el hecho.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles Francia y Suipacha, donde efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridos preventivos. Tras recibir el aviso, los uniformados iniciaron la búsqueda e interceptaron al sospechoso en la zona de avenida Aviador Origone y Suipacha.

Qué elementos secuestró la Policía

Durante la requisa, los efectivos encontraron y secuestraron tres caños de cobre para gas y un rollo del mismo material, elementos que estarían vinculados con la sustracción denunciada.

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Luego, la propietaria del inmueble damnificado señaló al hombre como el presunto autor del hecho.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional 9ª, donde quedó demorado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.