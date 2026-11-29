Sin actividad en el mercado financiero, rigen los valores del último día hábil: el oficial cerró a $1625 en el Banco Nación y el blue, a $1695, según informó La Nación.

Este domingo 29 de noviembre no hay actividad en el mercado financiero, por lo que tanto el dólar oficial como el blue toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana, según informó La Nación.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial cotizó a $1575 para la compra y a $1625 para la venta. El dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, operó a $1644,15 para la compra y a $1695 para la venta.

Los dólares financieros, que involucran mecanismos bursátiles para hacerse de la moneda a través de la venta de bonos y acciones, cerraron en $1657,99 el dólar MEP (o dólar Bolsa) y en $1760,91 el dólar CCL (contado con liquidación).

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Por otra parte, la fuente recuerda que, desde la salida del cepo cambiario, los bancos permiten comprar dólares por home banking. Se recomienda consultar a la entidad correspondiente, ya que cada banco tiene horarios definidos para este tipo de operación. El paso a paso consiste en ingresar al home banking, asegurarse de tener los fondos necesarios, buscar en el menú la opción de “Operaciones”, seleccionar la de compra/venta de dólares, indicar el monto en pesos que se desea comprar, revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

En cuanto a la inflación, de acuerdo con el cronograma mensual del Indec, el dato de noviembre se conocerá el martes 15 de diciembre, a partir de las 16 horas. Allí se sabrá el porcentaje exacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con cobertura nacional.

Fuente: La Nación. Ver nota original