Sin actividad en el mercado financiero, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil. El oficial cerró a $1625 y el blue a $1695, según informó La Nación.

Este sábado 28 de noviembre no hay actividad en el mercado financiero, por lo que tanto el dólar oficial como el blue toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana, según informó La Nación.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial cotizó a $1575 para la compra y a $1625 para la venta. El dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, operaba a $1644,15 para la compra y a $1695 para la venta.

Respecto de los dólares financieros, que involucran mecanismos bursátiles a través de la venta de bonos y acciones, el último día hábil cerraron así: el dólar MEP (o dólar Bolsa) a $1657,99 y el dólar CCL (contado con liquidación) a $1760,91.

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Desde la salida del cepo cambiario, los bancos permiten comprar dólares por home banking. La fuente recomienda consultar a la entidad correspondiente, ya que cada banco tiene horarios definidos para esta operación. Los pasos son: ingresar al home banking con los fondos necesarios, buscar la opción de “Operaciones” y seleccionar la de compra/venta de dólares, indicar el monto en pesos que se desea comprar, revisar los datos, aceptar los términos y condiciones, y hacer clic en “Confirmar”.

Por otra parte, de acuerdo con el cronograma mensual del Indec, la inflación de noviembre se conocerá el martes 15 de diciembre, a partir de las 16 horas.

Fuente: La Nación. Ver nota original