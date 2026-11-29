El Complemento Leche de ANSES sube 2,17% en diciembre y llega a $61.510
La prestación alimentaria que acompaña a la AUH se actualiza según la inflación de octubre del INDEC. No requiere inscripción y rige para hijos de hasta 3 años y embarazadas.
El Complemento Leche, una prestación alimentaria que acompaña a la Asignación Universal por Hijo (AUH), tendrá un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 y llegará a $61.510, según informó Crónica.
El nuevo valor se calculará a partir de la inflación de octubre, cuyo porcentaje fue publicado recientemente por el INDEC. La actualización mensual se rige por el esquema de movilidad establecido en el Decreto 274/2024.
Se trata de una ayuda económica incluida en el Plan de los Mil Días, destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a mujeres que reciben la Asignación por Embarazo. No requiere inscripción ni trámites adicionales, ya que la ANSES incorpora a las familias mediante los datos registrados en sus sistemas. El alta no siempre es inmediata y puede demorar hasta 90 días desde el inicio del cobro de la asignación. Una vez incorporado, el dinero se deposita todos los meses junto con la prestación principal.
En cuanto a la AUH, en diciembre algunas familias podrán cobrar el importe completo y otras seguirán percibiendo el 80% mensual. La Resolución 56/2026 habilita a la ANSES a pagar el 100% para hijos de hasta 5 años cuando los controles sanitarios están acreditados automáticamente. Los valores por hijo serán: AUH al 100%, $163.075; AUH al 80%, $130.460; y 20% retenido, $32.615.
Fuente: Crónica. Ver nota original