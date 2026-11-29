Arranca con 21°, el viento del norte soplará con ráfagas de hasta 54 km/h y a media tarde podría haber algo de llovizna antes de que el cielo mejore.

La ciudad de San Luis tendrá hoy una mañana despejada y cada vez más calurosa, con una máxima de 32° y una mínima de 21°. El viento soplará del norte a unos 25 km/h, con ráfagas que rondarían los 54 km/h cerca del mediodía. Desde las 13 aumenta la nubosidad y entre las 15 y las 16 hay posibilidad de llovizna débil, con una probabilidad de lluvia de hasta 57%, aunque se esperan apenas 0,2 mm. Hacia la noche el cielo se despeja y la temperatura baja a 24° a las 22.

En Villa Mercedes la máxima será de 31° y la mínima de 18°, con viento del norte más tranquilo (hasta 14 km/h) y una probabilidad de lluvia baja, de 16%, con algo de llovizna entre las 13 y las 15. En Merlo, en cambio, el día será más fresco, con 27° de máxima y 19° de mínima, pero con más inestabilidad: la probabilidad de lluvia llega a 80% y hay tormenta en el pronóstico para media tarde, entre las 15 y las 16.

Recomendaciones:

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El índice UV llegará a 9: usar protector solar y evitar la exposición al sol del mediodía.

Con ráfagas de más de 50 km/h en la capital, extremar la precaución al aire libre y al manejar.

En Merlo, llevar paraguas y tener cuidado en las rutas por la tarde.

Para mañana lunes, en la capital se espera una máxima de 32° y una mínima de 21°, con viento del norte de unos 21 km/h y ráfagas de hasta 43 km/h. Habría chaparrones, con una probabilidad de lluvia de 49% y unos 6 mm acumulados. El martes seguirían los chaparrones, con 76% de probabilidad de lluvia, viento del este y ráfagas de hasta 58 km/h.

Se recomienda seguir los avisos del Servicio Meteorologico Nacional.

Fuente: pronóstico de Open-Meteo (CC BY 4.0) para la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo, consultado a las 08:06. Foto: archivo SanLuis24.