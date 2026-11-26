Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en diciembre con el aumento salarial y el aguinaldo

Los salarios del personal de casas particulares tendrán una nueva actualización en diciembre de 2026. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un incremento del 1,7% sobre los haberes de noviembre, que se combinará con el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La suba fue dispuesta mediante la Resolución 7/2026 y se aplicará sobre las escalas salariales vigentes. A su vez, las sumas fijas no remunerativas que se habían otorgado en agosto terminaron de incorporarse a los salarios básicos durante los meses siguientes. Por lo tanto, el cálculo de los haberes de diciembre se realizará sobre las escalas con esos importes ya integrados.

El pago del segundo medio aguinaldo deberá efectuarse durante la última jornada laboral de diciembre, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.844, que regula el régimen de trabajo del personal de casas particulares en todo el país.

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La escala salarial de diciembre establece los siguientes montos mínimos para las cinco categorías del régimen:

Supervisores

Con retiro: $5.002,21 por hora y $624.013,75 mensuales.

Sin retiro: $5.424,50 por hora y $688.207,61 mensuales.

Personal para tareas específicas

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Con retiro: $4.770,72 por hora y $584.026,01 mensuales.

Sin retiro: $5.175,33 por hora y $643.289,43 mensuales.

Caseros

$4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

Sin retiro: $4.997,36 por hora y $629.727,77 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.237,25 por hora y $519.825,60 mensuales.

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Sin retiro: $4.518,27 por hora y $571.280,64 mensuales.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas por el aguinaldo de diciembre

El monto del aguinaldo no es igual para todas las trabajadoras, ya que depende de la remuneración más alta que hayan percibido durante el segundo semestre del año. Según establece la normativa, el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto entre julio y diciembre.

Para calcularlo, los empleadores deben identificar cuál fue el mes en el que la trabajadora recibió el salario bruto más elevado durante ese período y tomar la mitad de ese importe.

De acuerdo con las escalas salariales de referencia, los montos estimados para algunas de las categorías son los siguientes:

Tareas generales con retiro: el medio aguinaldo se ubicará entre $259.912,80 y $260.168,62.

Tareas generales sin retiro: el monto de referencia será de $285.921,46.

Supervisores sin retiro: la segunda cuota del SAC alcanzará los $344.442,49.

Cuidado de personas con retiro: el medio aguinaldo estimado será de $285.640,32.

A esos importes deben sumarse los adicionales remunerativos que correspondan. Entre ellos se encuentran el plus por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador, y el adicional por zona desfavorable.

Cómo se calcula el aguinaldo para empleadas domésticas por hora

El derecho a cobrar el medio aguinaldo alcanza a todas las trabajadoras, independientemente de la cantidad de horas que trabajen por semana. En los casos de contratación por hora o por jornadas específicas, el cálculo se realiza sobre la mitad del total percibido durante el mes de mayores ingresos del semestre.

Cuando una empleada doméstica trabaja para más de una familia, cada empleador debe liquidar el SAC por separado. Para determinar el importe, se considera la remuneración más alta abonada en cada domicilio, sin sumar los ingresos correspondientes a los distintos empleadores.

También existen condiciones particulares para las relaciones laborales que no abarcan todo el semestre. Si la contratación comenzó después de julio o terminó antes de diciembre, corresponde pagar un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

Por ejemplo, si la empleada prestó servicios durante cuatro meses del segundo semestre, deberá recibir el 66,67% del medio aguinaldo que le correspondería sobre la base de su mayor remuneración mensual.

Fuente: Ambito