La AGN confirmó que el oro de Argentina está en el Banco de Inglaterra y advirtió que no está asegurado

Luego de un año de reclamos a Economía para saber dónde está el oro argentino, la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobó un informe con críticas a la conducta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde se confirmó que las reservas internacionales están depositadas en el Banco de Inglaterra.

Según los datos del organismo de control, a los que accedió Ámbito Financiero, los lingotes fueron enviados al Reino Unido en una operación que tiene serias fallas administrativas, falta de documentación y pérdidas financieras posteriores.

Aunque el dictamen de “Operaciones de traslado y depósito de 1.000 barras de oro en el exterior” fue aprobado por la mayoría de los auditores, pero contó con el rechazo de los oficialistas Mariano Piazza, Mónica Almada y Luis Naidenoff. Trascendió que, fuentes técnicas de la AGN advirtieron que la autoridad monetaria que dirige Santiago Bausili, envió respuestas insuficientes sobre el proceso.

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La AGN detalló en su reporte, que entre junio y agosto de 2024 el BCRA trasladó 1.000 barras de oro a Londres, donde el Banco de Inglaterra (BoE) actúa como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Más allá de confirmar el destino físico de los activos, los auditores cuestionaron la imposibilidad de verificar la cobertura aseguradora del envío internacional.

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Según detalla el documento, cuando el equipo de auditoría solicitó ver la póliza contratada para resguardar los lingotes durante el transporte, el Banco Central convocó a los auditores a sus oficinas para exhibir los papeles, pero la documentación puesta a disposición “no se correspondía con la póliza solicitada”. En cuanto a esto, la AGN advirtió sobre la debilidad crítica en la custodia documental y en la debida diligencia para proteger activos estratégicos.

El informe de la AGN, sobre el destino de las reservas del oro argentino, según lo que argumentó el Banco Central, remarcó que toda la operatoria se ejecutó sin un instructivo de procedimiento formalmente aprobado que fijara etapas, responsabilidades ni protocolos ante eventuales contingencias, y sin una evaluación integral de los riesgos legales y operativos involucrados.

Por último, el organismo de control evaluó el desempeño económico de los activos tras su salida del país y concluyó que “las operaciones financieras con oro como activo subyacente registradas durante 2025 generaron resultados negativos”, y puso en duda el beneficio financiero que el Gobierno argumentó al momento de enviar las reservas afuera del país.

Fuente: C5N