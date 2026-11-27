Franco Colapinto finalizó en el puesto 15° en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputada este viernes en el Circuito Internacional de Lusail. Al mando de su monoplaza del equipo Alpine, el piloto argentino registró su mejor vuelta a 2.656 segundos de la referencia de la sesión, retrocediendo tres posiciones respecto al 12° lugar que había ocupado más temprano en el primer entrenamiento libre.

La tanda estuvo marcada por diversas interrupciones, incluyendo dos banderas rojas que demoraron la actividad normal y un Virtual Safety Car sobre el cierre tras una falla de potencia en la Ferrari de Lewis Hamilton. En lo más alto de la tabla de tiempos se ubicó el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, quien dominó ambas sesiones del día tras marcar un giro de 1m23s077 en esta segunda tanda, escoltado por su compañero de equipo George Russell a 0.127 segundos y por Lando Norris (McLaren) a 0.445 segundos.

En lo que respeta a Alpine, la referencia volvió a ser el francés Pierre Gasly, quien finalizó en la 12ª colocación a 1.687 segundos de la punta, sacándole casi un segundo de ventaja al tiempo de Colapinto antes de verse impedido de regresar a la pista en el tramo final por un brutal despiste.

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El rendimiento del equipo francés reflejó las complejidades que el propio piloto argentino había anticipado en la previa, señalando que las curvas rápidas y el desgaste de los neumáticos en Lusail no favorecen las características de su auto.

El Circuito Internacional de Lusail es un trazado veloz de 5,418 kilómetros de extensión y 16 curvas, donde la competencia principal del domingo estará pactada a 57 vueltas.

Para Colapinto y la escudería Alpine, el compromiso en Medio Oriente representa una oportunidad ideal para consolidar la levantada en el cierre del año. En la fecha anterior en Las Vegas, catalogada como una de las mejores carreras de las últimas décadas, el argentino logró cortar una racha adversa que arrastraba desde Azerbaiyán y que se había extendido por Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Fuente: C5N