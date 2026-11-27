La final entre Estudiantes y Palmeiras puede complicar a los clubes argentinos: el motivo

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras no solamente definirá al campeón de América: también tendrá un impacto en la lucha por la clasificación al próximo Mundial de Clubes. Una victoria del conjunto platense podría reducir las posibilidades de que otros equipos argentinos consigan un lugar mediante el ranking de la Conmebol.

Aunque todavía no está confirmada una nueva edición del torneo para 2029, el éxito de la primera competencia disputada en 2025 y la creación del Mundial de Clubes femenino para 2028 alimentan las expectativas de que el certamen masculino vuelva a organizarse.

El anuncio de la presidenta de Palmeiras en la previa de la final de la Copa ante Estudiantes

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Si se mantienen los criterios de clasificación utilizados anteriormente, Flamengo ya tendría asegurada su participación por haber ganado la Libertadores de 2025. En ese escenario, una eventual consagración del Verdao también le garantizaría un lugar a Brasil y dejaría a sus compatriotas sin posibilidades de clasificarse mediante el ranking, por lo que necesitarían ganar la Libertadores para obtener el boleto.

Por qué una consagración de Estudiantes complicaría a los argentinos

Estudiantes es actualmente el equipo argentino mejor ubicado en la clasificación y, si consigue levantar el trofeo en Montevideo, asegurará su presencia en el próximo Mundial de Clubes. Sin embargo, esa clasificación también significaría que Argentina tendría un representante menos disponible para ingresar mediante el ranking.

Además, el Pincha amplió considerablemente su ventaja sobre el perseguidor nacional más cercano: Racing, que acumula 35 puntos menos y no disputará competencias internacionales durante 2027.

En este contexto, los principales beneficiados serían los equipos ecuatorianos. Si se concreta el título de Estudiantes y se mantiene la tendencia de que Brasil consiga otra consagración continental antes de 2028, Liga de Quito e Independiente del Valle quedarían bien posicionados para obtener los boletos por ranking.

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Para el resto de los clubes argentinos, el panorama es bastante más complicado. Sin contar al conjunto platense, ninguno aparece actualmente en una posición destacada, por lo que necesitarían una campaña extraordinaria o conquistar la Copa Libertadores para asegurarse un lugar.

Así está el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

1) Flamengo (clasificado): 82 puntos

2) Palmeiras: 82 puntos*

3) Estudiantes (LP): 62 puntos*

3) Liga de Quito: 61 puntos

5) Independiente del Valle: 39 puntos

6) Racing: 35 puntos

7) Cerro Porteño: 34 puntos

8) Fluminense: 28 puntos**

9) Peñarol: 26 puntos

10) Corinthians: 25 puntos**

12) Independiente Rivadavia: 24 puntos***

13) Platense: 24 puntos***

15) Vélez: 24 puntos

16) River: 23 puntos

20) Rosario Central: 20 puntos***

31) Central Córdoba: 14 puntos

34) Lanús: 12 puntos

37) Boca: 10 puntos***

46) Talleres: 7 puntos

Fuente: Minuto Uno