Boca y Gimnasia se miden por los cuartos del Clausura en La Bombonera

El Xeneize recibe al Lobo desde las 20 por los playoffs de la Liga Profesional. Arbitrará Darío Herrera y Boca no contará con Milton Delgado, que descansará.

Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan este domingo 29 de noviembre, desde las 20 en La Bombonera, por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, según informó Crónica. El árbitro será Darío Herrera, con Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes y Maximiliano Macheroni como cuarto árbitro. Germán Delfino estará al mando del VAR y Diego Verlota, del AVAR.

En la instancia anterior, el Xeneize eliminó a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 0. Rodolfo Arruabarrena mantendrá a los habituales titulares, salvo Milton Delgado, que salió a los 35 minutos ante la Lepra mendocina. Los estudios arrojaron que no tiene una lesión muscular, por lo que descansará pensando en la final de la Copa Argentina ante Platense, el miércoles a las 20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En su lugar regresará Santiago Ascacíbar, y Tomás Belmonte seguirá desde el inicio.

Gimnasia viene de ganarle a Newell’s Old Boys de Rosario por 4 a 2, con Ignacio “Nacho” Fernández como gran figura. El Lobo ganó dos de los últimos cinco cotejos como visitante ante Boca. Ariel Pereyra no podrá contar con el arquero Harlen Castillo, expulsado en el tumulto del final del partido ante Newell’s, y en su lugar irá Nelson Insfrán.

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Las probables formaciones son las siguientes. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

El partido será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol, y también podrá verse online por Flow, DGO y Telecentro Play.

Fuente: Crónica. Ver nota original