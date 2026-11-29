Colapinto corre el GP de Qatar de F1: largará 14° y la carrera es a las 13

Franco Colapinto largará en la posición 14 con Alpine en el Circuito Internacional de Lusail. Russell largará desde la pole y Mercedes es el gran favorito, según informó Crónica.

Franco Colapinto corre este domingo 29 de noviembre el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail. Según informó Crónica, la carrera comenzará a las 13 de Argentina.

Los máximos favoritos son los Mercedes de George Russell, quien se quedó con la pole position, y de Kimi Antonelli, el flamante campeón de la máxima categoría. En la segunda fila saldrán los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, y en la tercera, los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen. La cuarta fila la ocuparán Charles Leclerc (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), y la quinta, Lewis Hamilton (Ferrari) y Liam Lawson (RB).

Colapinto, en cambio, atravesó un viernes y un sábado complicados a bordo de su Alpine. Terminó 12° en la PL1, 15° en la PL2 y 16° en el tercer entrenamiento, se metió con lo justo en la Q2 y largará 14°.

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El horario de las 13 rige también en Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. En Bolivia y Venezuela será a las 12; en Perú, Ecuador y Colombia, a las 11; y en México, a las 10. Entre las opciones para verla, ESPN ofrece la Fórmula 1 en el Plan Premium de Disney+.

Lusail está en las afueras de Doha y fue levantado inicialmente para recibir al MotoGP. Su construcción llevó apenas 12 meses y la F1 desembarcó allí en 2021, con un contrato por diez años que termina en 2033. Tiene 5.419 km de longitud, la carrera es de 57 vueltas (308.611 km) y el récord de vuelta es de 1:22.384, marca de Lando Norris en 2024.

Fuente: Crónica. Ver nota original