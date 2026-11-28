El partido se disputa este sábado 28 de noviembre a las 22 en el Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Instituto de Córdoba recibe este sábado 28 de noviembre a River Plate, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón, por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, según informó Crónica.

El árbitro será Nazareno Arasa, con Facundo Rodríguez y Miguel Savorani como asistentes y Brian Ferreyra como cuarto árbitro. Lucas Novelli estará al mando del VAR y Laura Fortunato, del AVAR.

La Gloria atraviesa una racha de nueve partidos sin derrota, que le sirvió para ser primero de la Zona A. Llegó a esta instancia tras superar a Huracán por 2 a 1. Para este duelo en Alta Córdoba habrá que ver si recupera a jugadores importantes, como Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Gallardo.

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River, luego de eliminar a Lanús en octavos de final, busca mantener el nivel que lo muestra claramente superior a sus rivales en los últimos partidos. El equipo es dirigido por Leonardo Ponzio. Se espera el regreso de Gonzalo Montiel desde el inicio, mientras que a Marcos Acuña y a Lucas Beltrán, con diferentes problemas físicos, se los esperará hasta último momento.

Las probables formaciones son:

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El encuentro será televisado por ESPN Premium, previa contratación del Pack Fútbol. También podrá verse online por Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium (codificado).

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Fuente: Crónica. Ver nota original