Estudiantes se mide con Palmeiras en la final de la Libertadores en el Centenario

El equipo de Medina juega en Montevideo ante un rival con un plantel valuado en casi cuatro veces más. Habrá unos 30 mil hinchas en el estadio y otros 10 mil en un fan fest.

Estudiantes de La Plata se prepara para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, según informó La Nación. El Cacique Medina, que lleva apenas nueve meses como entrenador del club, aseguró que el equipo no siente presión: “En la vida hay que creer. Y creer es lo que nos trajo hasta acá. No sentimos presión, es un orgullo estar acá. Tenemos que disfrutar de esta hermosa responsabilidad”.

Palmeiras jugará su quinta final de las últimas siete que tuvo la Copa. Ganarle a este rival, según el medio, tendría el sabor de una gesta monumental. La última Libertadores de Estudiantes fue la de 2009.

La Intendencia de Montevideo armó un fan fest para los miles de hinchas de Estudiantes que llegaron a la ciudad sin entrada asegurada. Se estima que serán unos diez mil en esa condición, mientras que otros 30 mil alentarán dentro del estadio. Los simpatizantes viajaron por tierra, aire y agua; entre ellos, Sergio, que vino desde Ringuelet, y Julio, que partió desde Washington.

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El Centenario es el mismo estadio en el que Estudiantes ganó la primera de sus cuatro copas, en 1968, justamente ante Palmeiras, en el tercer partido de las finales, el que desempató la serie. Nunca más volvieron a enfrentarse. En aquella serie, Juan Ramón Verón fue el protagonista, con un gol en cada partido. Su hijo Juan Sebastián, según cuentan los amigos, está sensible por la ausencia de su papá, que murió en mayo de 2025.

En lo económico, el plantel de Palmeiras tiene una valoración de 218,5 millones de euros, casi cuatro veces superior a los 54,7 millones estimados para la nómina de Estudiantes.

Fuente: La Nación. Ver nota original