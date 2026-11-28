El Banco Central compró u$s61 millones y cortó una racha de cuatro ruedas sin compras

La entidad venía de una jornada sin acumular reservas, lo que había encendido las alarmas del mercado. En lo que va de noviembre suma u$s405 millones, según informó C5N.

El Banco Central adquirió u$s61 millones este viernes 28 de noviembre y cortó una racha de cuatro ruedas sin compras, según informó C5N.

La entidad venía de una jornada sin acumular reservas, lo que había encendido las alarmas del mercado. Con esta operación, en lo que va de noviembre las compras del organismo suman u$s405 millones.

Por otra parte, la fuente recordó que los argentinos compraron más de u$s3.000 millones en octubre y que el 40% se fue “bajo el colchón”.

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Fuente: C5N. Ver nota original