Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia abordaron la estabilidad estratégica en Shenzhen, en un encuentro que, según El Cronista, refleja el desplazamiento de la economía mundial hacia el Pacífico.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin se reunieron en Shenzhen durante la cumbre de APEC, en una agenda que comenzó el 18 de noviembre. Según informó El Cronista, el encuentro expresa una transformación que excede las relaciones entre las tres potencias. El centro de gravedad de la economía mundial continúa desplazándose hacia el Pacífico, y América Latina enfrenta el desafío de definir cómo participará de esa nueva geografía del desarrollo.

La agenda comenzó con el encuentro entre Xi y Putin. Allí, el mandatario chino planteó que ambos países debían contribuir a construir un mundo multipolar y promover la democratización de las relaciones internacionales. Al día siguiente, Xi recibió a Trump. Los dos presidentes acordaron elaborar un plan de acción para desarrollar una relación constructiva de estabilidad estratégica, sustentada en el respeto, la equidad y la reciprocidad. El comunicado chino atribuye a Trump la afirmación de que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Xi también propuso fortalecer la cooperación para que la inteligencia artificial permanezca bajo control humano.

En la reunión trilateral, los presidentes abordaron Ucrania, la no proliferación nuclear, Oriente Medio y la península coreana. Putin incorporó la seguridad energética y alimentaria, y la gobernanza de la inteligencia artificial. Trump destacó la responsabilidad de las potencias nucleares de evitar una catástrofe.

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Xi recordó que las grandes potencias tienen responsabilidades especiales en la preservación de la paz. Sostuvo, además, que la denominada trampa de Tucídides, que supone una confrontación inevitable entre una potencia ascendente y otra establecida, no constituye un destino histórico.

El medio señala que Trump llegó en una posición más condicionada que la de un presidente estadounidense capaz de imponer unilateralmente las reglas de la globalización. Agrega que las sanciones contra Moscú profundizaron su vinculación económica con Beijing, mientras que las restricciones tecnológicas estadounidenses estimularon inversiones chinas para fortalecer su autonomía industrial.

Sobre América Latina, la fuente recuerda que México, Chile y Perú forman parte de las 21 economías de APEC: México participa desde 1993, Chile desde 1994 y Perú desde 1998.

Fuente: El Cronista. Ver nota original