Por el Decreto 1433/2026, las sesiones irán del 1 al 31 de diciembre. Se tratarán el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otros proyectos.

El Gobierno nacional oficializó este sábado el llamado a Sesiones Extraordinarias del 1º al 31 de diciembre, con el objetivo de tratar el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, entre otros proyectos, según informó El Cronista. La decisión se publicó mediante el Decreto 1433/2026 en el Boletín Oficial.

El proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2027 llega con media sanción de Diputados y ahora queda en manos del Senado. La Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO para 2027, ya fue sancionada por el Senado y está pendiente en Diputados.

La agenda incluye también el “Súper RIGI” para grandes inversiones en nuevas industrias, que tiene trámite de revisión en el Senado sobre el texto impulsado en Diputados. El marco regulatorio de biocombustibles cuenta con media sanción del Senado y espera definición en Diputados, tras quedar separado del Presupuesto para ir como tema propio en diciembre.

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Además, figuran el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, con Diputados como cámara revisora, y los proyectos de Combate Contra el Juego Ilegal y de Ley de Hojarasca, en el ámbito del Senado.

El anexo indica que el Poder Ejecutivo aún enviará dos iniciativas: Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y Competitividad Financiera. La convocatoria también habilita al Senado a considerar pliegos que requieran acuerdos para designaciones y promociones.

El primer lugar del temario quedó para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (expediente 10-PE-2026), radicado en Diputados tras haber quedado postergado en el tramo ordinario. El Gobierno lo ubicó como prioridad número uno horas después de conocerse el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

El movimiento se produjo después de que la Oficina del Presidente emitiera un comunicado sobre la orden dictada por el Tribunal del Mar respecto del proyecto hidrocarburífero “Sea Lion”, en la Cuenca Malvinas Norte.

Fuente: El Cronista. Ver nota original