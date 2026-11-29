El presidente del Gobierno y el líder del PP emitieron su voto en Madrid. Sánchez habló de una "movilización histórica" y Feijóo pidió votar "con memoria". Los colegios cierran a las 20.

Con la apertura de los colegios electorales a las 9 (5 de la Argentina), España vive este domingo 29 de noviembre las elecciones generales, que renovarán el Congreso, el Senado y el Gobierno, según informó La Nación. Están convocados 38,6 millones de electores, de los cuales 35,9 millones residen en España.

Pedro Sánchez fue el primer candidato en votar. El líder del PSOE lo hizo poco después de las 9 en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Madrid. Dijo tener “buenas sensaciones” y habló de una “movilización histórica”. Había llamado a votar “en masa” para desafiar los pronósticos que dejan a la extrema derecha a las puertas del gobierno por primera vez desde el regreso de la democracia. “Es muy importante no solo para España, sino también para Europa”, afirmó.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, votó después de las 10 en el colegio Ramiro Maeztu, también en Madrid. Pidió a los españoles que “no voten con miedo, que voten con memoria”, una frase que usó para cerrar el último debate televisivo. Sobre el recuento, aseguró: “Confío en la limpieza del escrutinio”. Durante la última semana había dejado entrever una posible manipulación de los resultados.

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Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20 (16 en la Argentina). Ya se constituyó el 99% de las 61.033 mesas electorales. Los datos de participación se conocerán a las 14 y a las 18, y los primeros datos oficiales se informarán desde las 22.30 por la portavoz del gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Marlaska.

Fuente: La Nación. Ver nota original