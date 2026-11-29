Según informó La Nación, el Gobierno cerró una semana positiva en el Congreso mientras el riesgo país y el dólar subían. En ese contexto, apareció una nueva conducta estatal frente al sector privado.

Según informó La Nación, la mesa política que el Gobierno reúne casi todas las semanas tuvo un martes de sensaciones encontradas. El ministro de Economía, Luis Caputo, participó menos que de costumbre, al punto de que lo invitaron a opinar sobre los temas en discusión. Sus compañeros mostraron empatía porque asumían que estaba ocupado con cuestiones del frente financiero.

Ese día el riesgo país tocó los 1108 puntos y cerró en 1094, y los bonos argentinos en dólares bajo ley extranjera cayeron hasta 1,4%. Además, los números oficiales confirmaron que la economía había caído en recesión técnica. El dólar también subió: en el Banco Nación pasó de $1600 a $1615, y el contado con liquidación terminó cerca de $1792, un 12,5% por encima del mayorista. El Banco Central intervino al día siguiente en el mercado para achicar la brecha.

En el plano político, en cambio, el Gobierno cerró una semana muy positiva en el Congreso. Triunfó en las discusiones necesarias para suspender las elecciones primarias, modificar la carta orgánica del Banco Central y avanzar con el presupuesto.

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Ese contraste dio pie a un comentario velado de Karina Milei. Con cierta precaución, dio a entender que, si el riesgo país y el dólar suben mientras el Gobierno marcha firme en el Congreso, los problemas de la economía no vienen de la política, como suele decir el propio Caputo. El planteo se da en el marco de un acuerdo con los gobernadores que la hermana del Presidente rechaza por ahora.

La Nación señaló además que empezó a gestarse un cambio de posición muy sutil: la participación del Estado en la unión de eslabones del sector privado. Un grupo de funcionarios entusiastas impulsa esa conducta, que se ubica un paso antes de lo intolerable en la ideología del Presidente. Según el medio, cuentan con un escudo protector, ya que Karina acompaña esta clase de decisiones. Su preocupación de cara a 2027 pasa por cuánto del negocio de Vaca Muerta llegará a las fábricas del conurbano.

Fuente: La Nación. Ver nota original