Tras la aprobación en el Senado de la suspensión de las PASO, el riesgo país bajó de los mil puntos, pero cerró más alto que una semana antes. Las encuestas muestran un avance del antimileísmo.

El día después de que el Senado aprobara la reforma política, que suspende las PASO, el riesgo país cayó por debajo de los mil puntos, pero cerró más arriba de lo que había estado una semana antes, según informó elDiarioAR. Luis Caputo le había prometido a Javier Milei que los mercados se acomodarían tras la eliminación de las PASO.

“Vamos a sancionar la reforma en Diputados, ¿y sabés qué va a pasar al día siguiente? El riesgo país va a volver a subir. Los mercados son especuladores, no les importa que les mostremos que tenemos el voto de los gobernadores”, dijo uno de los funcionarios que se sientan todos los martes en la mesa política de la Casa Rosada.

Según el medio, la suspensión de las PASO era una herramienta más para desordenar al peronismo y acrecentar las chances de Milei de ganar en primera vuelta. Fue el motivo por el cual Karina Milei empezó a insistir con la reforma en mayo y el origen del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, tras la caída en desgracia de Manuel Adorni.

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Sin embargo, las encuestas muestran desde junio un cambio de tendencia: el rechazo a la imagen de Milei se consolida, incluso en su núcleo duro, y el antimileísmo comienza a superar al antiperonismo. Según la consultora Proyección, el antiperonismo representa el 34,6% de los encuestados y el antimileísmo crece al 41,3%. “El rechazo crece y complica el escenario de ballotage”, analizó Santiago Giorgetta, director de la consultora.

Milei conserva una intención de voto que supera los 30 puntos y aparece en empate técnico en un eventual ballotage contra Axel Kicillof, según el mismo informe. Ganar en primera vuelta, pese a las declaraciones del presidente, es un objetivo cada vez más esquivo.

Fuente: elDiarioAR. Ver nota original