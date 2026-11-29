Kast enfrenta una crisis por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó decretos que reducen penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Kast admitió un "error", pero respaldó a su funcionario.
El presidente Kast atraviesa una crisis política luego de que su ministro de Justicia, Fernando Rabat, emitiera decretos que reducen las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, según informó Perfil.
La medida generó un escándalo político. El mandatario, cuya imagen sigue cayendo, admitió que se trató de un “error”, aunque salió a respaldar a su funcionario.
En el Congreso ya hay pedidos de destitución contra Rabat.
Fuente: Perfil. Ver nota original