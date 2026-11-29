Un abogado denunció demoras de tres a cuatro meses en traslados ya aprobados, mientras las cifras de salidas voluntarias son récord. Los datos agregados muestran plazos de detención menores.

La opción de salida voluntaria ha complicado a miles de inmigrantes que siguen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó La Nación. El abogado de inmigración Héctor Benítez, de la firma BenMe Legal, denunció en una entrevista con Univision que “la salida voluntaria puede demorar meses en concretarse”. Afirmó que conoce casos de personas con la salida aprobada que siguen de tres a cuatro meses bajo custodia mientras se organiza el traslado. El reclamo se da en medio de cifras récord de inmigrantes que aceptan esta opción para abandonar Estados Unidos.

La salida voluntaria está regulada por el artículo 1229c del Título 8 del Código de EE.UU., que permite autorizar a una persona a irse por su cuenta y a su costo. Si el permiso se concede antes de que concluya el proceso, no puede superar los 120 días; si se otorga al final, el límite es de 60 días y se exige una fianza.

La autodeportación es distinta: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece a quienes se registran en CBP Home pasaje sin costo, un bono de US$3000 y el perdón de multas por no salir a tiempo. Según Axios, hasta el 16 de julio unas 132.000 personas habían salido mediante ese programa, llamado Project Homecoming, y cerca de la mitad estaba detenida.

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Los datos agregados muestran plazos menores. Axios informó que los participantes detenidos de Project Homecoming pasaron en promedio 17 días bajo custodia, frente a los 50 días típicos, según datos del ICE. El Instituto de Política Migratoria (MPI) calculó que el ICE concedió unas 170.000 salidas o retornos voluntarios entre el 20 de enero de 2025 y julio de 2026, y que la estadía promedio de los detenidos sin cargos penales bajó a 31 días, con datos parciales de julio. Además, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el 31% de los casos resueltos de detenidos terminó en salida voluntaria, frente al 5% del segundo semestre de 2024, según una investigación del Vera Institute of Justice citada por el MPI.

Los plazos largos aparecen en casos individuales. Según declaraciones juradas citadas por Scripps News el 25 de noviembre, un hombre detenido con su hija de seis años en el centro de Dilley, Texas, había pasado 43 días allí pese a decir que había firmado una salida voluntaria. La sentencia Flores fija en 20 días el máximo de detención de menores.

Fuente: La Nación. Ver nota original